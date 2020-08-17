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Пушков отметил неизбежность поражения Лукашенко

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В посте сенатор написал, что главной причиной проигрыша может стать слабость информационной политики в Белоруссии.

Сенатор Алексей Пушков отметил неизбежность поражения действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул важность этого рода деятельности, особенно в период национальных кризисов. По его мнению, именно сегодня в сфере информации разворачиваются "главные битвы". Он считает, что политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества. При этом, Лукашенко это сослужит плохую службу.

Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество – верный рецепт информационного проигрыша оппозиции.

- Алексей Пушков, сенатор

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов, его соперница Светлана Тихановская – 10,12%. Оппозиция результаты выборов не признала.

Ранее мы сообщили, что уволен глава Минздрава Хабаровского края.

Видео: Telegram/Пул Первого

 
Теги: александр лукашенко, алексей пушков, выборы, политика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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