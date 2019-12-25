Уволен глава Минздрава Хабаровского края

Дегтярев недоволен работой по развитию здравоохранения в регионе.

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил регионального министра здравоохранения Александра Витько. Об этом говорится на сайте правительства края.

Новым главой Минздрава Хабаровского края станет заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. В сообщении упоминается, что Витько уволили из-за "неудовлетворительной работы по развитию здравоохранения в регионе. Врио губернатора устроил внеплановую проверку в одной из поликлиник края. Там он "услышал и увидел много нового". Он остался недоволен отсутствием термометрии на входе, большими очередями, бессмысленными справками из детского сада и охраной поликлиники с людьми пожилого возраста.

Дегтярев уверен, что "система должна быть более дружелюбной". Врио главы края отмечает, что "чиновники должны идти навстречу людям, а не создавать дополнительные барьеры.

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