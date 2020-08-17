В обращении сказано, что присутствие родителей на линейке 1 сентября особенно важно.

В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на текст обращения главы Института прогрессивного образования Анны Маркс к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Маркс приводит данные опроса, согласно которому около 56% участников из 75 регионов России намерены проводить ребенка в первый класс. Около 83% респондентов подчеркнули, что им придется брать отгул или отпуск за свой счет, чтобы проводить ребенка в школу. Еще 25% опрошенных будут договариваться с работодателем, чтобы начать рабочий день 1 сентября на несколько часов позже установленного графика.

Первоклассники испытывают сильный стресс в связи с резкой сменой обстановки детского сада на школу. В обращении сказано, что присутствие родителей на линейке 1 сентября способствует комфортной адаптации к новой среде.

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Видео: YouTube / Михаил Цхе