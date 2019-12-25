Самолет с партией российской вакцины приземлился в аэропорту Белграда.

В Сербию прибыла новая партия вакцины "Спутник V". Об этом на собственной странице в Facebook написал министр по инновациям Ненад Попович. Чиновник уточнил, что самолет с дозами препарата утром 9 февраля прибыл в аэропорт "Никола Тесла" в Белграде.

Это подтверждение наилучших братских отношений двух стран. С помощью России сохраним здоровье наших граждан и продолжим укреплять наши экономики Ненад Попович, министр по инновациям Сербии

В столицу Сербии 11 февраля прибудут российские эксперты. Они проанализируют возможности в сфере производства "Спутник V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".

Напомним, что массовая вакцинация в Сербии началась 24 декабря. Первым препаратом для прививочной кампании стала разработка Pfizer и BioNTech. Российская вакцина прибыла в страну только 30 декабря, а китайская от Sinopharm – 16 января. Местный Минздрав рассказал, что около 42% жителей Сербии хотят получить российскую вакцину от коронавируса.

Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса.

Фото: Facebook/Ненад Поповић - Nenad Popovic

