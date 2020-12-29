Сербия не получила ни одной дозы вакцины через фонд распределения COVAX. Об этом рассказал президент Александр Вучич. Он уточнил во время церемонии встречи одного миллиона доз китайской вакцины Sinopharm о том, что в ближайшее время страна также получит партию российского препарата.
Во вторник 19 января в Сербию поступит 250 тыс. доз вакцины "Спутник V
Александр Вучич, президент Сербии
Политик напомнил, что вакцинация позитивно скажется не только на общественном здоровье, но и на экономике. Вучич отметил, что Сербия является первым государством в регионе, которое получило вакцину от коронавируса. При этом граждане смогут выбрать препарат. К июню текущего года населению будут доступны 5-6 видов вакцины.
С 24 декабря в стране началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. В конце декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение на территории страны вакцины "Спутник V".
Вучич назвал цену газа из "Турецкого потока" для Сербии.
Видео: YT / Tanjug News Agency official
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