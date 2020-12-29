Александр Вучич выступил на церемонии встречи в Сербии поставок китайской вакцины.

Сербия не получила ни одной дозы вакцины через фонд распределения COVAX. Об этом рассказал президент Александр Вучич. Он уточнил во время церемонии встречи одного миллиона доз китайской вакцины Sinopharm о том, что в ближайшее время страна также получит партию российского препарата.

Во вторник 19 января в Сербию поступит 250 тыс. доз вакцины "Спутник V Александр Вучич, президент Сербии

Политик напомнил, что вакцинация позитивно скажется не только на общественном здоровье, но и на экономике. Вучич отметил, что Сербия является первым государством в регионе, которое получило вакцину от коронавируса. При этом граждане смогут выбрать препарат. К июню текущего года населению будут доступны 5-6 видов вакцины.

С 24 декабря в стране началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. В конце декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение на территории страны вакцины "Спутник V".

Вучич назвал цену газа из "Турецкого потока" для Сербии.

Видео: YT / Tanjug News Agency official