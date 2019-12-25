Цена на топливо сократится с 240 до 155 долларов за тысячу кубометров газа.

Александр Вучич назвал цену газа из "Турецкого потока" для Сербии. Президент страны выступил с заявление в эфире местного телеканала ТВ Pink. Политик подтвердил данные о том, что стоимость поставки топлива через балканское продолжение газопровода в следующем году составит 155 долларов за каждую тысячу кубометров. Аналогичные сведения днем ранее привел глава сербской государственной компании "Србиягаз" Душане Баятович. Он уточнил, что Сербия приняла первые 140 тысяч кубометров газа от Болгарии.

Цена газа в (пункт сдачи-приемки на Украине) Берегово будет 155 долларов за тысячу кубических метров, еще 12-14 долларов будет стоить транспорт через нашу территорию Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что с 1 января стоимость газа для страны снизится с 240 до 155 долларов уже в первых двух кварталах 2021 года. Сербия сможет зарабатывать на транзите топлива. Пуск сербского участка газопровода состоится в 6 часов утра 1 января (8 часов утра по московскому времени).

Первые партии вакцины "Спутник V" поступят в Сербию до конца года.

Фото: Pixabay.com