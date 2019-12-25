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Первые партии вакцины "Спутник V" поступят в Сербию до конца года
Сегодня, 16:12
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matveyvn

Первые партии вакцины "Спутник V" поступят в Сербию до конца года

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Он подчеркнул, что это пока ничего не значит.

Первые партии вакцины "Спутник V" поступят в Сербию до конца года. Об этом рассказал президент республики Александар Вучич.

Ожидаем, что до конца года в нашу страну поступят первые объемы вакцины из России.

Александар Вучич, президент Сербии

Он подчеркнул, что это пока ничего не значит, потому что ещё не получено разрешение Агентства по медикаментам. Вакцинацию можно будет начать после одобрения медицинских служб.

Также Белград ведёт переговоры с китайскими и западными производителями вакцин.  

Ранее посол США в России отказался от вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv

 

Теги: вучич, сербия, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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