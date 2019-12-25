Он подчеркнул, что это пока ничего не значит.

Первые партии вакцины "Спутник V" поступят в Сербию до конца года. Об этом рассказал президент республики Александар Вучич.

Ожидаем, что до конца года в нашу страну поступят первые объемы вакцины из России. Александар Вучич, президент Сербии

Он подчеркнул, что это пока ничего не значит, потому что ещё не получено разрешение Агентства по медикаментам. Вакцинацию можно будет начать после одобрения медицинских служб.

Также Белград ведёт переговоры с китайскими и западными производителями вакцин.

Ранее посол США в России отказался от вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv