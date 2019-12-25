Посол США в России отказался от вакцины "Спутник V"

Он объяснил свой отказ тем, что эта вакцина "могла бы достаться кому-то из россиян".

Посол США в России Джон Салливан отказался от предложения привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила спикер американского посольства Ребекка Росс в своем Twitter-аккаунте.

Предложение получить вакцину от COVID-19 поступило от Министерства иностранных дел РФ. 61-летнему послу сообщили о "подарке" от Деда Мороза в виде "Спутника V". Однако, по словам Росс, Салливан вежливо отказался от нее, поскольку не хочет "получать дозу вакцины, которая могла бы достаться кому-то из россиян".

Ранее стало известно, что в Баварии возникли проблемы с вакцинацией от коронавируса.

Фото: sputnikvaccine.com