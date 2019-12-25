Ее пришлось перенести в связи с неправильно транспортировкой препарата.

В Баварии возникли проблемы с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщает агентство DPA.

Девять районов немецкого региона перенесли старт вакцинации от COVID-19 в связи с неправильной транспортировкой препарата. Препарат от Pfizer и BioNTech может храниться до 15 дней при температуре -70 градусов Цельсия. Максимальный срок нахождения вакцины в холодильнике составляет пять суток.

Властям регионов не удалось установить с достоверностью, что это условие доставки было соблюдено. В связи с этим запланированную на воскресенье, 27 декабря, вакцинацию населения перенесли на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что Минздрав одобрил "Спутник V" при массовой вакцинации лиц старше 60 лет.

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