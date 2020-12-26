Минздрав одобрил "Спутник V" при массовой вакцинации лиц старше 60 лет

Михаил Мурашко рассказал об эффективности вакцины для людей, старше 60 лет.

Минздрав России разрешил применение "Спутника V" лицам старше 60 лет при массовой вакцинации. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. Чиновник уточнил, что внесены изменения в инструкцию по медицинскому применению данного препарата.

Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Эксперт напомнил, что была проведена соответствующая экспертиза. Медика удалось доказать эффективность вакцины для предотвращения инфицирования коронавирусом пожилого населения.

Мурашко заявил об усилении работы медучреждений в новогодние праздники.

Видео: YT / Россия 24