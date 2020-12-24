Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об усилении работы медучреждений в новогодние праздники. Заявление он сделал на сегодняшней пресс-конференции.
Он отметил, что новогодние праздники — всегда серьёзное испытание для системы здравоохранения страны.
Усиление работы медицинских организаций будет происходить по нескольким направлениям.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Он отметил, что в первую очередь усилят направление по оказанию помощи больным коронавирусом. Мурашко подчеркнул, что медики во время праздников будут получать не только двойную зарплату, но и двойные ковидные выплаты.
Второе направление для усиления — поликлиники и амбулаторная помощь. Третье — помощь при травмах, отравлениях и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Ранее мы писали, что Мурашко назвал победу над COVID-19 главной задачей на 2021 год.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все