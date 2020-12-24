Второе направление для усиления — поликлиники и амбулаторная помощь.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об усилении работы медучреждений в новогодние праздники. Заявление он сделал на сегодняшней пресс-конференции.

Он отметил, что новогодние праздники — всегда серьёзное испытание для системы здравоохранения страны.

Усиление работы медицинских организаций будет происходить по нескольким направлениям. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он отметил, что в первую очередь усилят направление по оказанию помощи больным коронавирусом. Мурашко подчеркнул, что медики во время праздников будут получать не только двойную зарплату, но и двойные ковидные выплаты.

Второе направление для усиления — поликлиники и амбулаторная помощь. Третье — помощь при травмах, отравлениях и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Ранее мы писали, что Мурашко назвал победу над COVID-19 главной задачей на 2021 год.

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