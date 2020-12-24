Среди важных направлений - улучшение качества медицинской помощи.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал победу над COVID-19 главной задачей на 2021 год. Заявление он сделал на сегодняшней пресс-конференции.

Мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям. Михаил Мурашко, министр здравоохранения

Среди важных направлений он отметил улучшение качества медицинской помощи, а также повышение внимания к пациентам.

Ранее Мурашко заявил, что до 75% всех смертей мужчин в РФ так или иначе связаны с алкоголем.

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