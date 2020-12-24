Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал победу над COVID-19 главной задачей на 2021 год. Заявление он сделал на сегодняшней пресс-конференции.
Мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения
Среди важных направлений он отметил улучшение качества медицинской помощи, а также повышение внимания к пациентам.
Ранее Мурашко заявил, что до 75% всех смертей мужчин в РФ так или иначе связаны с алкоголем.
Видео: Правительство России
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