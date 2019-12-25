Среди женского населения часто встречается кардиомиопатия.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до 75% всех смертей мужчин в РФ так или иначе связаны с алкоголем. Об этом он рассказал на брифинге правительства.

Вклад потребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он подчеркнул, что среди женского населения часто встречается кардиомиопатия. Мурашко добавил, что вклад алкоголя в женскую смертность в РФ около 70%.

Ранее Мурашко заявил, что число пациентов с COVID-19 в острой фазе в РФ пока не снижается.

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