  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мурашко заявил, что до 75% всех смертей мужчин в РФ так или иначе связаны с алкоголем
Сегодня, 19:06
98
matveyvn

Мурашко заявил, что до 75% всех смертей мужчин в РФ так или иначе связаны с алкоголем

0 0

Среди женского населения часто встречается кардиомиопатия.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до 75% всех смертей мужчин в РФ так или иначе связаны с алкоголем. Об этом он рассказал на брифинге правительства.

Вклад потребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он подчеркнул, что среди женского населения часто встречается кардиомиопатия. Мурашко добавил, что вклад алкоголя в женскую смертность в РФ около 70%.

Ранее Мурашко заявил, что число пациентов с COVID-19 в острой фазе в РФ пока не снижается.

Фото: pixabay.com

Теги: алкоголь, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии