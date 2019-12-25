Российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию. Об этом заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения РТС. Политик уточнил, что на территорию страны прибыла пробная партия препарата, состоящая из 20 доз. Представители Агентства безопасности доставили вакцину в институт Торлак. В следующие недели "Спутник V" будет исследоваться.
Наша задача - обеспечить наличие вакцин, пусть люди берут, какую хотят, любая вакцина - хорошая, из тех, которые будут зарегистрирован в крупных странах - идет ли речь о США, ЕС, Китае, России
Александр Вучич, президент Сербии
Сербский лидер уточнил, что в ближайшее время в страну прибудет вакцина компании Pfizer. В этом вопросе тяжелым остается вопрос транспортировки. Вучич добавил, что для граждан Сербии вакцинирование от коронавируса будет бесплатным.
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Фото: Минздрав России
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