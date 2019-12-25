Политик прокомментировал отзыв законопроекта о господдержке в 55 млн евро.

Александр Вучич пообещал завершить сербский участок "Турецкого потока" в ближайшее время. Об этом президент Сербии рассказал журналистам 28 ноября. Политик отметил, что проекту газопровода не угрожает правительственное решение остановить кредит компании "Сербиягаз".

Что касается этого вопроса, то мы называем газопровод "Балканский поток", русские называют его "Турецкий поток", это все одно и то же. У нас есть соглашения с "Газпромом", мы сделаем все, что необходимо и, насколько я слежу за этим очень плотным графиком работы, все идет хорошо. Все идет очень интенсивно, завершаем через несколько дней Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что правительство отозвало из местного парламента (Народной скупщины) законопроект, который предусматривает государственные гарантии на кредит в 55 млн евро. Эти средства необходимы для завершения строительства сербского участка "Турецкого потока", а также компрессорной станции в Велика-Плана. Ранее документ был одобрен профильный комитетом.

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