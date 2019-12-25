В Сербии изобрели серебряную маску для защиты от коронавируса

Изделие поступит в продажу в середине октября.

В Сербии изобрели инновационную серебряную маску для защиты от коронавируса. Об этом рассказали представители Торгово-промышленной палаты страны. Они отметили, что разработка является местной, ей занимались частные компании Koloid и Galenika farmacija. На рынок продукт выйдет в середине октября 2020 года.

Маска изготовлена с применением нанотехнологий. Ионы серебра и минерал цеолит методом ультразвуковой ионизации интегрируются в ткань, что представляет собой дополнительный уровень защиты заявление ТПП Сербии

Специалисты отметили, что средство индивидуальной защиты будет производиться в нескольких размерах: для взрослого населения и детей.

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним из-за публикации Захаровой.

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