Белград остается надежным партнером Москвы.

Александр Вучич подтвердил военный нейтралитет Сербии в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в официальном заявлении администрации Сербии.

Президент Вучич отметил, что Сербия – военно-нейтральное государство, а президент Путин приветствовал такое четкое определение Сербии заявление офиса Вучича

В Сербии рассказали, что будут защищать принципы военного нейтралитета вне зависимости от сложности геополитической и экономической позиции государства. Белград добавил, что остается истинным и корректным партнером Москвы.

Напомним, что 9 сентября Сербия приняла меморандум на 6 месяцев об участии в военных учениях с членами ОДКБ, Китаем, а также западными партнерами. Данное стремление, по словам Вучича, связано с давлением Евросоюза и желанием сохранить нейтралитет.

Путин и Вучич обсудили урегулирование в Косово по телефону.

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