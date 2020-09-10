Мирослав Лайчак напомнил, что переговоры между сторонами ведутся уже 10 лет.

Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой в Брюсселе. Об этом в собственном Twitter-аккаунте заявил специальный представитель ЕС по переговорам между Белградом и Приштины Мирослав Лайчак. Чиновник считает, что диалог между сторонами следует завершить, так как прошло 10 лет с его начала.

Сегодня отмечается 10 лет с тех пор, как ГА ООН приветствовала готовность ЕС содействовать процессу диалога Белграда и Приштины. Сейчас пора привести его к успешному завершению Мирослав Лайчак, спецпредставитель ЕС

Напомним, что в новом раунде переговоров принимали участие президент Сербии Александр Вучич, а также премьер-министр Косово Авдулах Хоти. Политики встретились 7 сентября в Брюсселе. Немногим ранее сербская делегация посетила с визитом США, где переговорила с Хоти. В рамках этой встречи были подписаны соглашения об экономическом сотрудничестве при посредничестве Дональда Трампа.

Мария Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США очевиден.

Видео: YT / Соловьев LIVE