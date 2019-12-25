Песков отметил, что из-за некоторых слов в посте официального представителя МИД РФ могло возникнуть недопонимание.

В Кремле оценили публикацию Захаровой о президенте Сербии. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился постом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о стульях в Белом доме. Сербский чиновник напомнил, что президенту приходилось "по полтора часа ждать аудиенции российского президента". Он отметил, что сербский лидер "никогда не просил отдельного стула".

Песков отметил, что из-за некоторых слов в посте официального представителя МИД РФ могло возникнуть недопонимание.

Я знаю, что моя коллега уже принесла извинения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он добавил, что, если говорить о рассадке на международных мероприятиях в контексте европейской культуры, то РФ ближе круглый стол короля Артура. Песков подчеркнул, что у России и Сербии по-прежнему дружеские отношения.