Чиновник из Сербии возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Джурич отметил, что сербский лидер не сказал ни одного плохого слова в адрес России.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился постом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о стульях в Белом доме. Об этом он написал в своем Twitter.

Сербский чиновник напомнил, что президенту приходилось "по полтора часа ждать аудиенции российского президента". Он отметил, что сербский лидер "никогда не просил отдельного стула".

Я вам не позволю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь! - Марко Джурич, директор канцелярии по Косово и Метохии

Речь идет о посте Захаровой в Facebook. Она высмеяла встречу президента Сербии Александра Вучича с его американским коллегой Дональдом Трампом. На кадре видно, как стул для Вучича был достаточно далеко отодвинут от визави.

Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте. - Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Также в посте выложен кадр из фильма "Основной инстинкт".

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