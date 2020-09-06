Тихановская обратилась к белорусам с просьбой выйти на новый марш

Главная соперница Лукашенко подкрепила свои слова лозунгом "Пока мы вместе, мы сила".

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к гражданам с просьбой выйти на новый марш. Об этом она заявила в видеообращении для своих сторонников.

По предварительным данным Марш единства пройдет сегодня, 6 сентября. Буквально пару дней назад Тихановская выступила на совещании Совета Безопасности ООН по ситуации в Белоруссии. Она попросила организацию направить в республику специальную мониторинговую миссию и ввести персональные санкции против нарушителей прав человека. Позднее телеканал "Белсат" сообщил, что во вторник Тихановская встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они обсудят освобождение задержанных во время протестов в Белоруссии.

Ранее мы сообщили, что Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России.

Видео: Telegram/Пул Первой