В сентябре 2020 года в России пройдут учения "Кавказ-2020".

Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

В пресс-службе рассказали, что на учения направят двух военнослужащих. Они будут наблюдать за процессом. Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что министры обороны стран ШОС, ОДКБ и СНГ будут расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Первые совместные учения состоятся в сентябре. В каком именно формате они пройдут, пока не уточняется.

Индия тоже отказалась от участия в "Кавказ-2020". Минобороны страны считает, что пандемия коронавируса и трудности, вызванные ее последствиями, не позволяют Индии принять участие в учениях. Однако, Россия и Индия по-прежнему остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.

Ранее мы сообщили, что Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями.

Видео: Youtube/Минобороны России