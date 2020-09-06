Тихановская уточнила, что представители Кремля не пытались вести с ней диалог.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности пообщаться с российскими властями. Об этом она сообщила в рамках своего прямого эфира на YouTube.

Политик подчеркнула, что она обсуждала сложившуюся ситуацию в республике с лидерами многих стран. Среди них почти вся Европа, США, Канада.

Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся. - Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии

Тихановская отметила, что то, что происходит в республике – это внутренняя проблема, которую белорусы должны решить самостоятельно. Несмотря на это, оппозиция готова выслушать советы, слова поддержки или предложения по урегулированию ситуации. Тихановская высказала мнение по поводу того, что Кремль одобряет кандидатуру Александра Лукашенко. Она заявила, что негативно относится к решению российских властей.

Ранее мы сообщили, что завершен план восстановления экономики России.

Видео: Youtube/Страна для жизни