Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что исполнение плана позволит переломить сложившуюся экономическую ситуацию.

Завершен план восстановления экономики России. Его утвердят до конца сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белорусова.

Пандемия коронавируса ударила по экономике многих стран, в том числе и России. На данный момент план восстановления экономики синхронизируют с прогнозом социально-экономического развития. Именно поэтому он до сих пор не утвержден. Как уточнил вице-премьер, он будет идти "параллельно с прогнозом".

Напомним, 2 июня председатель правительства представил план восстановления экономики президенту Владимиру Путину. Глава государства призвал обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.

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