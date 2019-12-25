Завершен план восстановления экономики России. Его утвердят до конца сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белорусова.
Пандемия коронавируса ударила по экономике многих стран, в том числе и России. На данный момент план восстановления экономики синхронизируют с прогнозом социально-экономического развития. Именно поэтому он до сих пор не утвержден. Как уточнил вице-премьер, он будет идти "параллельно с прогнозом".
Напомним, 2 июня председатель правительства представил план восстановления экономики президенту Владимиру Путину. Глава государства призвал обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.
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