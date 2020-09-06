Киев инициировал заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Внеочередная встреча состоится в воскресенье, 6 сентября.

Киев инициировал заседание Трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что заявление главы ДНР Дениса Пушилина спровоцировало беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет об озвученных планах уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии соприкосновения, построенные там в нарушение договоренностей. Украинские силовики, ссылаясь на отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уточнили, что ополченцы разместили оружие на линии соприкосновения в Донбассе в момент нарушения перемирия.

Напомним, с 27 июля на территории Донбасса действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Запрещено: вести огонь, размещать оружие в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Все, кто нарушил режим, будут отвечать перед властями.

Ранее мы сообщили, что в США назвали возможного покупателя российской "Арматы".

Видео: Youtube/Первый Республиканский Телеканал