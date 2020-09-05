В США назвали возможного покупателя российской "Арматы"

The National Interest раскрыли список возможных покупателей Т-14.

В США назвали покупателя российской "Арматы". Об этом заявили журналисты издания The National Interest. В СМИ уверены, что танк Т-14 приобретет Индия. Также заинтересованность в партии танков могут проявить Египет, Вьетнам, Белоруссия.

Интерес Нью-Дели к российской военной продукции в издании американские аналитики объясняют тем, что около 88% местного вооружения и боевой техники имеет советское или российское происхождение. Также приобретение "Арматы "Китаем - маловероятно, так как Пекин располагает собственным танком VT-4. В китайских СМИ называют его лучшим в мире. В это же время Индия нуждается в современных боевых машинах, так как имеющиеся Т-72 устарели.

National Interest впечатлила отличительная особенность танка "Армата".

Видео: YouTube/Минобороны России