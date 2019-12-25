NI назвал новое российское оружие "убийцей" западных танков

В National Interest рассказали о новом российском противотанковом комплексе.

National Interest назвал новое российское оружие "убийцей" западных танков. Аналитик Питер Сучиу считает, что такую нишу может занять перспективный противотанковый комплекс "Гермес".

Автор заметил, что комплекс имеет на вооружение сверхзвуковые ракеты дальнего действия. Оружие может ликвидировать танк с гарантией практически в 100%. По словам автора материала, новые боеприпасы имеют скорость полета более четырех скоростей звука.

Напомним, что "Гермес" оснащен боевым модулем с пусковыми установками. Система способна вести залповую стрельбу сразу по шести целям. Боевая осколочно-фугасная часть содержит 20 кг тротила. При этом дальность стрельбы достигает ста км.

Аналитики NI предостерегли США от опасных маневров в воздухе с РФ.