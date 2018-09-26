Ракетный комплекс "Гермес" уничтожит танки на расстоянии до 100 км. Техника впервые презентовала в рамках военно-технического форума "Армия-2020". Пусковая установка имеет шесть направляющих и оборудование, осуществляющее управлением ракетами.
Создатели рассказали о том, что новинка эффективна как в дневное, так и ночное время. Она может ликвидировать бронетехнику, включая танки, морские и воздушные цели, а также укрепления противника. Дальность стрельбы комплекса достигает 100 км.
Отметим, что вместе с контейнером в "Гермесе" ракета весит 130 кг. Ее осколочно-фугасная часть составляет около 30 кг. При этом максимальная скорость объекта достигает 1300 метров в секунду. Элементы системы устанавливаются на автомобили "КАМАЗ" повышенной проходимости. Также возможен монтаж оборудования на другую боевую технику, включая плавающие и авиационные платформы.
"Гермес" имеет радионавигационную систему для выхода в район расположения уничтожаемых целей. Корректировка и разведка местности осуществляется при помощи беспилотных аппаратов, которые входят в состав комплекса.
Огневые испытания двигателя РД-191М планируются на середину 2022 года.
Видео: YouTube / Toparmy
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