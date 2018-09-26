На "Армии-2020" показали новейший ракетный комплекс.

Ракетный комплекс "Гермес" уничтожит танки на расстоянии до 100 км. Техника впервые презентовала в рамках военно-технического форума "Армия-2020". Пусковая установка имеет шесть направляющих и оборудование, осуществляющее управлением ракетами.

Создатели рассказали о том, что новинка эффективна как в дневное, так и ночное время. Она может ликвидировать бронетехнику, включая танки, морские и воздушные цели, а также укрепления противника. Дальность стрельбы комплекса достигает 100 км.

Отметим, что вместе с контейнером в "Гермесе" ракета весит 130 кг. Ее осколочно-фугасная часть составляет около 30 кг. При этом максимальная скорость объекта достигает 1300 метров в секунду. Элементы системы устанавливаются на автомобили "КАМАЗ" повышенной проходимости. Также возможен монтаж оборудования на другую боевую технику, включая плавающие и авиационные платформы.

"Гермес" имеет радионавигационную систему для выхода в район расположения уничтожаемых целей. Корректировка и разведка местности осуществляется при помощи беспилотных аппаратов, которые входят в состав комплекса.

Огневые испытания двигателя РД-191М планируются на середину 2022 года.

Видео: YouTube / Toparmy