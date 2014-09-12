Ракетный комплекс "Орешник": групповой ракетный удар и его последствия

Какой сигнал партнёрам был послан 21 ноября?

21 ноября Россия впервые применила новое ракетное вооружение под условным названием "Орешник". Групповой удар этим типом ракет вызвал широкий резонанс среди экспертов. В статье разберём ключевые аспекты применения данного вооружения, его технические особенности и возможные стратегические последствия.

Основные характеристики ракеты "Орешник"

В ударе было использовано 6 ракет, каждая из которых содержала 6 боевых блоков. Скорость входа блоков на конечном участке движения была гиперзвуковой, что видно по плазменному следу от боевых блоков.

Приход групп боевых блоков с короткими и равными промежутками времени говорит о том, что запуск осуществлялся с "единой групповой платформы запуска ракет". Как вариант – со специализированного "ракетного поезда".

Приход индивидуальных боевых блоков в пределах каждой группы с разным распределением их попаданий как по диаметру, так и по форме участка поражения, указывает на возможность индивидуального прицеливания каждого блока в пределах не менее одного километра от центра группы.

На опубликованных фотоматериалах упавших обломков одно из ракет видна часть ступени разведения боевых блоков на 6 посадочных мест.

Для примера приводим изображения блока разведения и индивидуального наведения ракеты 3М-30 Булава, где также видны 6 посадочных мест под боевые блоки.

Это позволяет провести следующие расчёты:

1. Запас топлива на блоке разведения недостаточен для разведения блоков на большую дистанцию, а предназначен только для маневрирования для их отстыковки с минимальной корректировкой индивидуальной траектории блоков

2. Диаметр ступени разведении находится в пределах 1 – 1,2 метра (диаметр ступени индивидуального разведения блоков ракеты "Булава" составляет около 2 метров)

3. Исходя из диаметра блока разведения, масса новой ракеты составляет от 25 до 35% от массы ракета "Булава" (37 тонн), то есть находится в пределах 15тонн

4. Из-за малых размеров ракета удобна для массового производства

5. Масса каждого боевого блока составляет менее 100кг

6. В конвенциональном исполнении такой боевой блок, с учётом защитных покрытий и корпуса боевой части может содержать около 10кг химического взрывчатого вещества, эквивалентного 20кг в тротиле.

7. В конвенциональном исполнении такой боевой блок способен нанести поражение в основном за счёт накопленной кинетической энергии движения, мощь боевой части является вторичным фактором. Блок способен нанести серьёзное поражение 2-х 3-х этажному зданию или незначительно повредить крупный промышленный объект (цех завода, блок тепловой электростанции), временно выведя его из эксплуатации.

Демонстрация возможностей и политический сигнал

Продемонстрированный групповой ракетный удар данной системой ракетного вооружения в конвенциональном исполнении не является эффективным, однако демонстрирует возможность уничтожения любого, даже наиболее крупного промышленного или военного объекта при использовании неконвенциональных боевых частей.

Удар демонстрирует невозможность предприятия мер противодействия из-за полного отсутствия пригодных средств.

Данный ракетный удар в конвенциональном исполнении демонстрирует возможность нанесения "политически мотивированного" поражения, или санкций прямого воздействия, по произвольному объекту любого европейского государства, без возможности дать на него адекватный военный ответ, не перейдя на недопустимый уровень эскалации в виде применения термоядерных средств поражения.

Очевидно, что главная концепция применения данной ракетной системы подразумевает использование боевых блоков, оснащённых специальными боевыми частями что позволяет осуществлять уничтожение любых крупных промышленных и военных объектов

Предполагаемый размер и масса боевого блока вероятно позволяет разместить в нём автоматику инициирования и ядерное устройство на основе деления Плутония 239 с выходом энергии в несколько килотонн в тротиловом эквиваленте.

Однако основной сигнал для потенциальных партнёров, вероятнее всего заключается в том, что в боевых блоках могут применяться специальные боевые части на основе "новых физических принципов" с меньшим выходом энергии, но с возможностью её регулирования в очень широких пределах, для достижения оптимальных характеристик, необходимых для решения конкретных боевых задач.

