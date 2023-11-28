Минобороны: расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" провели тренировки

В военном ведомстве отметили, что "Бастионы" широко применяются в ходе спецоперации.

Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели тренировки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие регулярно проводят тренировки для поддержания практических навыков. В военном ведомстве отметили, что "Бастионы" широко применяются в ходе спецоперации. Ракетчики отрабатывают на тренировках действия размаскировки пусковых установок, марш на позиции, подъем пусковых контейнеров и выполнение электронных пусков.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России