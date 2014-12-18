Минобороны: российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Также российские войска сорвали попытку ротации военнослужащих мехбригады ВСУ.

Вооруженные силы России отразили две контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контрактаки штурмовых групп мотопехотной бригады противника были отражены при поддержке огня артиллерии на направлении Синьковка, Лиман Первый. Также российские войска сорвали попытку ротации военнослужащих мехбригады ВСУ на передовых позициях на направлении Ивановка, Ягодное. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 122-мм САУ "Гвоздика" и минометный расчет в районах Колесниковки и Кисловки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России