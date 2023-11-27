Минобороны: российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Потери украинских войск составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными.

Вооруженные силы России отразили три атаки штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Атаки штурмовых групп механизированной и десантно-штурмовой бригад противника были отражены в районах Ленинского, Шумов и Марьинки. Также российские войска поразили живую силу и технику двух штурмовых и четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка. Потери украинских войск составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б".

Видео: Минобороны России