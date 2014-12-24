Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б"

Расчеты 152-мм пушек наносят удары по артиллерийским орудиям украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты 152-мм пушек наносят удары по артиллерийским орудиям украинских войск. Боевые действия ведутся на Купянском направлении. По словам командира дивизиона с позывным "Байкал", расчеты "Гиацинта-Б" ежедневно уничтожают военные объекты и фортификационные сооружения противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ.

Видео: Минобороны России