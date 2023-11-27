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Минобороны: ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ

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Отмечает, что опорный пункт противника был поражен артиллерийскими расчетами.

Группа ивановских десантников взяля в плен под Артемовском четырех боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате боевых действий на Артемовском направлении десантники заставили украинских военных сложить оружие и сдаться. Отмечает, что опорный пункт противника был поражен артиллерийскими расчетами. Оказавшие сопротивление боевики были ликвидированы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовское направление, вооруженные силы украины, десантники, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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