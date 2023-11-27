Минобороны: ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ

Группа ивановских десантников взяля в плен под Артемовском четырех боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате боевых действий на Артемовском направлении десантники заставили украинских военных сложить оружие и сдаться. Отмечает, что опорный пункт противника был поражен артиллерийскими расчетами. Оказавшие сопротивление боевики были ликвидированы.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все