Минобороны: ивановские десантники взяли в плен под Артемовском четырех боевиков ВСУ

Отмечает, что опорный пункт противника был поражен артиллерийскими расчетами.

Группа ивановских десантников взяля в плен под Артемовском четырех боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате боевых действий на Артемовском направлении десантники заставили украинских военных сложить оружие и сдаться. Отмечает, что опорный пункт противника был поражен артиллерийскими расчетами. Оказавшие сопротивление боевики были ликвидированы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Видео: Минобороны России