Комплексы будут продемонстрированы в рамках форума "Армия-2020".

Ростех впервые покажет комплекс "Гермес". Об этом рассказали представители пресс-службы компании-разработчика "Высокоточные комплексы". Техника появится на форуме "Армия-2020".

Напомним, что на данный момент известно, что "Гермес" способен стрелять на расстояние до 100 км. Это комплекс нового поколения. Он занимает нишу между управляемыми артиллерийскими снарядами и оперативно-тактическими системами. "Гермес" обладает автономной системой наведения.

В комплексе реализован режим залповой стрельбы по нескольким (до 6) разнесенным целям, а также автоматическая синхронизация лазерного целеуказания для поражения целей высокоточным боеприпасом с промахом не более 0,5 м пресс-служба компании "Высокоточные комплексы"

Напомним, что о разработке "Гермеса" стало известно в 2015 году. Комплекс создавался в двух модификациях. Первый вариант позволяет ликвидировать цели в зоне видимости на удалении 20 км, второй - вне зоны прямой видимости.

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Видео: YouTube / Минобороны России