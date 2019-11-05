Техника будет продемонстрирована в рамках форума "Армия-2020".

Опубликовано фото новейшего российского "Тигра" с открытым верхом. Изображение опубликовано в Telegram-канале "Военный обозреватель". Эксперты уточнили, что у данной техники с правой стороны будут располагаться два кронштейна для установки вооружения. В частности, машину можно оборудовать пулеметами. Еще один кронштейн находится с левой стороны.

Напомним, что обновленный "Тигр" будет показан в рамках военно-технического форума "Армия-2020". Мероприятие состоится с 23 по 29 августа.

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