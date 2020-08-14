ЦНИИточмаш создал модульную конструкцию "Полоз".

В России создали новый компактный пистолет для оперативников. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу "Ростеха". В госкорпорации объяснили, что разработкой занимались представители ЦНИИточмаш. Проект велся в рамках инициативной опытно-конструкторской работы "Полоз".

Генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков объяснил, что новый пистолет необходим представителям закона, так как ПМ не устраивает многие подразделения ни по мощности, ни по боезапасу.

Компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения...Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании Альберт Баков, Генеральный директор ЦНИИточмаш

Эксперт отметил, что пистолет создан по модульной конструкции. Это позволяет владельцу оружия менять рукоятку без замены основных частей, а также использовать магазины с различной емкостью.

Напомним, что "Полоз" предназначен для стрельбы на дальности до 50 метров. Оружие может функционировать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов по Цельсию. В нем используются 9х19-миллиметровые патроны.

В России приступили к серийному производству пистолетов "Удав".

Видео: Ростех