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Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков
Сегодня, 11:05
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Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков

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ЦНИИточмаш запатентовал новое устройство.

Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал начальник отдела по разработке стрелковых боеприпасов Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. ЦНИИточмаш запатентовал аппарат, который повышает бронепробивное воздействие снарядов для танковых и противотанковых пушек. 

Конструкция позволит увеличить относительное удлинение активной части снаряда с одновременным обеспечением его устойчивости к деформации

 Алексей Щекин, начальник отдела по разработке стрелковых боеприпасов ЦНИИточмаша

В ЦНИИточмаш заметили, что разработка относится к сфере артиллерийской техники. Однако устройство можно использовать и для стрелкового оружия. Новая конструкция устройства выглядит как удлиненный "сердечник", похожий формой на лом для пробития брони. Снаружи он облачен в ведущее устройство, которое в свою очередь скользит внутри ствола пушки.

Пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением.

Теги: танк, ударная сила, цнииточмаш
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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