ЦНИИточмаш запатентовал новое устройство.

Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал начальник отдела по разработке стрелковых боеприпасов Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. ЦНИИточмаш запатентовал аппарат, который повышает бронепробивное воздействие снарядов для танковых и противотанковых пушек.

Конструкция позволит увеличить относительное удлинение активной части снаряда с одновременным обеспечением его устойчивости к деформации Алексей Щекин, начальник отдела по разработке стрелковых боеприпасов ЦНИИточмаша

В ЦНИИточмаш заметили, что разработка относится к сфере артиллерийской техники. Однако устройство можно использовать и для стрелкового оружия. Новая конструкция устройства выглядит как удлиненный "сердечник", похожий формой на лом для пробития брони. Снаружи он облачен в ведущее устройство, которое в свою очередь скользит внутри ствола пушки.

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