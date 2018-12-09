ЦНИИТОЧМАШ создаст новый пистолет для космонавтов

Ранее представители Роскосмоса заявили, что хотят вернуть пистолет в костюм космонавтов.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) заявил о готовности создать новый пистолет для космонавтов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

Учитывая богатый опыт института в разработке различных видов стрелкового оружия, предприятие в случае получения заказа готово приступить к его выполнению. ЦНИИточмаш

Ранее представители Роскосмоса заявили, что хотят вернуть пистолет в костюм космонавтов. Пистолет нужен космонавтам в случае посадки в опасном для них месте. Оружие использовалось вплоть до 2007 года: со времен Юрия Гагарина до 1986 года - пистолет Макарова, с 1986 года был пистолет ТП-82.

ЦНИИточмаш является разработчиком новейшего пистолетного комплекса "Удав".

Видео: YouTube/ WIRED