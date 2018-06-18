На замену пистолета Макарова в армию пришел "Удав"

"Удав" прошел все государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение.

Первая партия пистолетов "Удав" поставлена российским военнослужащим. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберта Бакова.

Пистолет заряжают патронами 9х21 миллиметра. Его создали, чтобы заменить пистолет Макарова, который был принят на вооружение в 1951 году. "Удав" прошел все государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение. Сейчас оружие допущено к серийному производству.

В России уже пытались заменить пистолет Макарова. Однако, все новые модели (пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова) не стали использоваться в армии в массовом порядке.

Ранее в США новый российский пистолет ПЛ-15 назвали "квантовым скачком".

Видео: YouTube/ Lazarev Tactical