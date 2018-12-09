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Вчера, 11:23
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nastya960
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В США новый российский пистолет ПЛ-15 назвали "квантовым скачком"

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Главное преимущество данного оружия – автоматика с использованием инерции отдачи затвора.

Американский журнал National Interest восхитился новым российским пистолетом Лебедева ПЛ-15, назвав его "квантовым скачком". По мнению редакции, ПЛ-15 значительно превзошел даже пистолет Макарова.

Главное преимущество данного оружия – автоматика с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом, а также ударно-спусковой механизм двойного действия. Также поражает возможность длительного использования ПЛ-15 (не меньше 10 тысяч выстрелов.

В пистолете ПЛ-15 используются патроны калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина орудия – 220 мм (ствол – 127 миллиметров). В коробчатом магазине находятся 14 патронов. Толщина пистолета в передней части – 21 мм, в районе рукоятки – 28 мм.

Минобороны заявило, что продолжит параллельные закупки Су-35 и Су-57.
Видео: YouTube/ Kuznetsov Konstantin

 

 

Теги: лебедев пл-15, оружие, пистолет
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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