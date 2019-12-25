Оружие обладает двумя отличиями, которые позволяют считать его изборетением.

Российский новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Специалисты ЦНИИТОЧМАШ рассказали, что их проект призван федеральном службой по интеллектуальной собственности.

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Напомним, что "Удав" является 9-мм самозарядным оружием. В пистолете есть два отличия, которые позволяют считать его изобретением. Первое отличие касается конструктивных особенностей ствола. Они гарантируют невозможность перемещения затвора назад, а также не допускают перемещение спусковой тяги и поворота спускового крючка в положении блокировки. Второе отличие касается вида П-образной штампованной конструкции.

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