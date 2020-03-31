Скорость 400 метров поможет пробить бронежилеты 2-го класса защиты.

В России разработали бронебойный патрон для незаметной стрельбы. Изобретением занимались в научно-исследовательском институте госкорпорации "Ростех". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Патрон калибром 9 миллиметров способен пробивать бронежилеты 2-го класса защиты. Он предназначен для пистолета "Удав". До этого снаряды для бесшумной стрельбы не могли пробить 2-й класс защиты. Причина — низкая скорость полёта, около 200-300 метров в секунду. Скорость 400 метров поможет справиться с этой задачей — причём бесшумно.

Разработчики увеличили массу пули. На переднем торце сердечника добавили режущую кромку, которая помогает добиться бесшумности.

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