ЦНИИточмаш изготавливает первую серию пистолета "Удав".

В России приступили к серийному производству пистолетов "Удав". Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Специалисты начали изготавливать первую партию новейшего оружия для российской армии.

ЦНИИточмаш приступил к серийному производству самозарядного 9-миллиметрового пистолета "Удав" сообщение госкорпорации

Напомним, что "Удав" признан новым изобретением. В его конструкции использованы технологии, которые обеспечивают пистолету преимущества над CZ, Glock, Walther, Colt и другими моделями. Эксперты также запатентовали конструкцию магазина пистолета. По ней визуально стрелок сможет определить сколько патронов осталось.

Патрон повышенной пробиваемости способен пробивать бронежилет второго класса защиты на большей дальности, чем аналоги сообщение госкорпорации

В конструкции второго патрона разработчики смогли уменьшить скорость полета пули, что снижает уровень звука выстрела. Также пистолет имеет глушитель со сменным теплопоглощающим модулем.

Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков.

Видео: Youtube/practical shooting