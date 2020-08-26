Питер Сучиу отреагировал на обновления российского танка Т-14.

National Interest впечатлила отличительная особенность танка "Армата". Журналисты издания рассказали, что разработчики беспилотной модели российского танка смогли решить проблему, которая существует у любой машины с дистанционным управлением. Публицист Питер Сучиу прокомментировал информацию о проведенных испытаниях беспилотной версии Т-14.

Автор материала считает, что сейчас важнейшим вопросом в оборонной сфере является обеспечение техники "ситуационной осведомленностью". Разработчики "Арматы" расположили по всему корпусу танка широкоугольные видеокамеры. Они создают обзор для экипажа в диапазоне 360 градусов.

Еще одним инновационным параметром эксперт считает необитаемую башню, которая включает в себя 125-мм пушку 2А82-1М. Система имеет полностью автоматизированную систему заряжания.

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Видео: YT / Минобороны России