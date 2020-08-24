В National Interest рассказали о проекте гиперзвукового глайдера.

В США вынесли вердикт по "Авангарду". В издании The National Interest прокомментировали информацию о том, что Вашингтон включит перспективный гиперзвуковой глайдер в перечень стратегических ядерных вооружений. Такой шаг сделан в целях обеспечения безопасности от российского "Авангарда", способного разгоняться на скорость до 20 Махов.

Журналисты издания отметили, что подобная гонка вооружений является бессмысленной. Они добавили, что если России удастся нанести удар по США "Авангардами", то американские подлодки сразу же ответят противнику.

В The National Interest отметили, что проект гиперзвукового глайдера можно назвать "пропагандистским ходом". Такая идея возникла еще во время холодной войны, так как раскаленную боеголовку, скользящую в верхних слоях атмосферы сложно сбить. Однако эксперты сомневаются в точности оружия, так как на скорости 20 Махов невозможна работа головки самонаведения, как и целеуказание при помощи GPS или ГЛОНАСС. Для военных это означает, что наведение на цель будет вестись из космоса по заданным координатам.

Аналитики NI предостерегли США от опасных маневров в воздухе с РФ.

Видео: YouTube / Минобороны России