Военные получат на вооружение "Ярс", "Авангард" и "Сармат.

Командующий РВСН назвал сроки полного перевооружения на новые ракеты. Об этом генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал в интервью для "Красной звезды". По словам специалиста, ракетные войска стратегического значения в ближайшее время перейдут на новое вооружение, включающее системы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Сегодняшняя доля современных ракетных комплексов, составляющая 76%, к концу года будет доведена до 81% Сергей Каракаев, командующий РВНС

Напомним, что основа "Ярса" - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его технические характеристики засекречены, хотя комплекс принят на вооружение в России еще в 2009 году. "Авангард" представляет из себя комплекс с баллистической ракетой, оснащенный гиперзвуковым боевым блоком.

The National Interest назвал преимущество России перед США.