Военный эксперт рассказал, чем "Сармат" будет отличаться от "Воеводы".

The National Interest назвал преимущество России перед США. В статья американских журналистов упоминается о том, что Москва понимает важность замены имеющихся на вооружении баллистических ракет на современные модели. Однако разработка таких ракет происходит не быстро.

Военный эксперт Калеб Ларсон в статье для National Interest говорит о том, что на данный момент армия России имеет советскую баллистическую "дальнобойную" ракету РС-36М "Воевода". По классификации НАТО объект имеет название SS-18 "Сатана". Вместо нее Россия планирует принять на вооружение межконтинентальный "Сармат". Точных характеристик данной ракеты в открытом доступе найти невозможно.

Предположительно, "Сармат" будет иметь увеличенную дальность поражения (у "Воеводы" она составляет около 10 тысяч километров). Новая ракета сможет нести не только ядерную боеголовку, но и ё0 больших боеголовок или 16 меньшего размера. Также ракета сможет доставлять управляемые боевые блоки, способные к маневрам.

Напомним, что "Сармат" создается с 2000-ых годов. В 2015 году появился первый прототип.

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Видео: Минобороны России