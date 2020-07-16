  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:25
42
lesjasap
Код вставки плеера

NI назвал преимущества танка "Армата" перед M1 Abrams

0 0

The National Interest напомнил о характеристиках танка Т-14, превосходящих "Абрамсы".

The National Interest назвал преимущества танка "Армата" перед M1 Abrams. В издании рассказывается о том, что американские разработчики пытаются придумать эффективное "противоядие" против новейшей российской техники. 

В США работают над модернизацией танков Abrams, чтобы достойно ответить на угрозы, исходящие от Т-14

авторы The National Interest 

В СМИ сообщалось, что уже с 2021 года начнется работа с иностранными заказчиками, которые захотят приобрести танки "Армата". Москва получила уже несколько запросов на данный танк. В США считают, что если Т-14 действительно будет способен развивать скорость до 90 километров в час, то эта характеристика значительно превосходит возможности "Абрамса". Последний способен развивать скорость до 55 километров в час.

Среди преимуществ российского танка в NI также назвали его легкость, маневренность и подвижность. Легкая конструкция Т-14 может без проблем преодолевать мосты. "Армата" обеспечит России быстрое наступление.

Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400.

Видео: Минобороны России

Теги: m1 abrams, the national interest, армата, т-14
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии