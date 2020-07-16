NI назвал преимущества танка "Армата" перед M1 Abrams

The National Interest напомнил о характеристиках танка Т-14, превосходящих "Абрамсы".

The National Interest назвал преимущества танка "Армата" перед M1 Abrams. В издании рассказывается о том, что американские разработчики пытаются придумать эффективное "противоядие" против новейшей российской техники.

В США работают над модернизацией танков Abrams, чтобы достойно ответить на угрозы, исходящие от Т-14 авторы The National Interest

В СМИ сообщалось, что уже с 2021 года начнется работа с иностранными заказчиками, которые захотят приобрести танки "Армата". Москва получила уже несколько запросов на данный танк. В США считают, что если Т-14 действительно будет способен развивать скорость до 90 километров в час, то эта характеристика значительно превосходит возможности "Абрамса". Последний способен развивать скорость до 55 километров в час.

Среди преимуществ российского танка в NI также назвали его легкость, маневренность и подвижность. Легкая конструкция Т-14 может без проблем преодолевать мосты. "Армата" обеспечит России быстрое наступление.

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