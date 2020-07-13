Еще два ЗРК получит Центральный военный округ.

Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на военное ведомство. Они пояснили, что армия планирует расширить противовоздушную оборону двух регионов. Перевооружение коснется двух полков. Им предоставят зенитные ракетные системы. Они заменят устаревшие ЗРС С-300ПС.

Стоит отметить, что под защиту С-400 попадут такие города как Самара, Екатеринбург, а также вся Свердловская область, Энгельс, авиабаза с 22-ой тяжелой бомбардировочной дивизией. Сейчас регион охраняется комплексами С-300 ПС.

Напомним, что в 2020 году в общей сложности ВС России получит на вооружение четыре полковых комплекта С-400. Два их них пойдут на защиту Центрального военного округа.

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.

Видео: Минобороны России